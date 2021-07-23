Україна зменшила виробництво молока і яєць: показові цифри

За перше півріччя 2021 року виробництво молока і яєць в Україні помітно зменшилося порівняно з аналогічним періодом-2020.

Молочні ріки "обміліли"

За січень-червень 2021 року в Україні було вироблено 4,32 мільйона тонн молока, що на 5,6% менше, ніж за такий же період у 2020-му. Сільськогосподарські підприємства виробили 1,38 мільйона тонн молока (на 0,5% менше), господарства населення – 2,94 мільйона (на 7,8% менше), повідомляє Державна служба статистики.

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Виробництво молока в областях України у І півріччі 2021 року

(тисячі тонн + порівняння % з І півріччям-2020)

Найбільше виробили:

Полтавська – 338,9 (на 6,2% менше)

Вінницька – 331,4 (на 7,4% менше)

Хмельницька – 321,5 (на 1,2% більше)

Найменше виробили:

Луганська – 47,5 (на 11,0% менше)

Донецька – 70,0 (на 6,2% менше)

Запорізька – 94,0 (на 8,5% менше)

Яєць виробили значно менше



Яйця / Фото Pixabay

За січень-червень 2021 року виробництво яєць в Україні зменшилося на 13,6% порівняно з аналогічним періодом-2020 – до 7,38 мільярда штук. Сільськогосподарські підприємства одержали 3,55 мільярда яєць (на 23,1% менше), господарства населення – 3,83 мільярда (на 2,5% менше).

Виробництво яєць в областях України у І півріччі 2021 року

(кількість штук + порівняння % з І півріччям-2020)

Найбільше виробили:

Київська – 1,65 млрд (на 3,3% менше)

Черкаська – 421,8 млн (на 5,6% більше)

Дніпропетровська – 366,2 млн (на 5,9% менше)

Найменше виробили:

Луганська – 42,3 млн (на 4,2% більше)

Миколаївська – 80,2 млн (на 26,2% менше)

Одеська – 82,7 млн (на 23,4% менше)

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