Україна знову експортуватиме до Японії м’ясо птиці та яйця

Японія зняла заборону на експорт з України м’яса птиці та яєць. Обмеження вводилося у грудні 2020 року у зв’язку з поширенням в Україні патогенного грипу птиці.

Міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Японії зняло заборону на поставки м’яса птиці та яєць після переговорів із дипломатами МЗС України та спеціалістами Держпродспоживслужби.

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Представники України детально поінформували японську сторону про заходи з боротьби зі спалахами захворювання на грип птиці.

Ми не лише створюємо нові можливості експорту для українських компаній, але і відновлюємо доступ на іноземні ринки, які з тих чи інших причин закривалися. Такі рішення про закриття зазвичай ухвалюються швидко, а на те, щоб переконати партнерів відкрити ринок заново, потрібні тривалі зусилля. Я радий, що нам вдалося переконати японських партнерів у безпечності українських продуктів, і українські компанії віднині знову можуть експортувати свою продукцію, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька додала, що її відомство спільно з МЗС провели дуже велику роботу по зняттю обмежень та відновленню експорту української продукції птахівництва. "Раніше аналогічні обмеження були скасовані Йорданією, Сінгапуром, Киргизстаном та іншими країнами", – уточнила Магалецька.

Таким чином, Україна відновила статус країни, вільної від високопатогенного грипу птиці, відповідно до Кодексу здоров'я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро.

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