В Україні побудують перший у Східній Європі завод зі збірки дронів DJI

Всесвітньо відома компанія-виробник дронів DJI починає будівництво заводу зі збірки своєї продукції в Україні поблизу Ужгорода.

Для будівництва заводу залучено британське архітектурне бюро Foster + Partners, яке розробило відому будівлю штаб-квартири DJI в китайському Шеньчжені. Підготовчі будівельні роботи на об'єкті, загальна площа якого складе близько 200 тисяч кв. м, почалися ще в листопаді 2020 року. Об'єкт розташований у передмісті Ужгорода, на території села Тарнівці, в кількох кілометрах від державного кордону України. Будівництво заводу коштуватиме, за попередніми розрахунками, близько 75 мільйонів доларів, повідомляє DJI на своїй сторінці у Фейсбук.

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Чому завод DJI з’явиться саме в Україні?

Коментар засновника і керівника SZ DJI Technology Co Ltd Ван Тао:

Вибір України зумовлений вигідним географічним розташуванням, невисоким рівнем заробітної плати, у порівнянні з Шеньчженем, і економічними реформами українського уряду, який взяв курс на діджиталізацію країни і режим максимального сприяння інвестиціям. Ми плануємо продавати дрони як в Україні, де є стабільний попит на безпілотні літальні апарати для сільського господарства, так і в країнах Східної, а потім і Західної Європи.

Глава DJI також акцентував увагу на тому, що домовленості урядів України і Китаю дозволять уникнути подвійного оподаткування, що дозволить підвищити ефективність виробництва.

Які дрони випускатимуть в Україні?



DJI Agras T20 – саме такі збиратимуть в Україні

На заводі біля Ужгорода, в першу чергу, збиратимуть аграрні дрони (виробництво компонентів, як і раніше, залишиться в Китаї). Зокрема, модель DJI Agras T20, що має гарне співвідношення ціни і якості. Вона обладнана 8 форсунками, баками на 20 літрів і насосами великого обсягу, які розпилюють добрива зі швидкістю до 6 літрів за хвилину.

За планами, завод запустять у 2022 році, а вже в другій половині 2023-го він вийде на виробничу потужність зі збірки 40 тисяч дронів у місяць. Будівництво заводу забезпечить додаткові 1200 робочих місць для жителів Закарпаття.

Дрони в агросекторі

зі штаб-квартирою в Шеньчжені (своєрідна Кремнієва долина Китаю) працює з 2006 року. Її офіси знаходяться в 17-ти країнах (зокрема, у США, Німеччині, Нідерландах, Японії, Південній Кореї) і налічують понад 14 тисяч співробітників. DJI працює в галузі енергетики, кіновиробництва, сільського господарства та охорони природи.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА, дрони) в останні роки стрімко влетіли в наше життя. Їх застосовують у багатьох галузях, зокрема, в сільському господарстві вони влаштували справжню технореволюцію.

Детальніше про це читайте в матеріалі Агро 24 "Дрони – багатомільярдне майбутнє сільського господарства".