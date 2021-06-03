В Україні розпочався сезон жимолості

Вже незабаром любителі жимолості зможуть насолодитися новим урожаєм.

Урожай жимолості цього року буде хорошим. Як запевняють виробники, несприятливі погодні умови жодним чином не вплинули на об’єм майбутнього урожаю ягід.

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Перші ягоди в нинішньому сезоні вже змогли продати виробники в Харківській області, які зробили пробну пропозицію з найрізноманітніших сортів. Ціна на першу ягоду озвучувалась на рівні 150 гривень за кілограм – так само, як минулого року.

Ягода на кущах вже досягла необхідного розміру, і потрібно лише кілька сонячних днів щоб прискорити її дозрівання. По відношенню до втрат ягід в результаті перезимовок і прохолодної весни, то у нас вони не були зафіксовані, – розповів Михаїл Слесарчук з "Екогаличпродукт".

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