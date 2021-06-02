В Україні створили біоупаковку для продуктів харчування

Науковці Сумського національного аграрного університету розробили технологію біоупаковки для продуктів. При її виготовленні використовують харчові відходи та біополімери.

Інновацію створили викладач Дмитро Бідюк та студентка 5-го курсу Тетяна Ярмош. Свій винахід вони назвали FoodWastePack.

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Нова упаковка на 50% складається з харчових відходів (подрібнені залишки овочів, фруктів, шкаралупи горіхів, яєць та інші), які використовуються як наповнювачі. Ще 50% – це зв’язуючі компоненти, а саме біополімери, які можна отримувати з кісток тварин і риби.

Така упаковка одноразова та навіть може бути їстівною. Також вона водорозчинна, тому в ній можна зберігати каву з цукром, для приготування якої потрібно лише залляти упаковку водою. Крім того, дослідники навіть провели експеримент з приготуванням супу, який завершився вдало.

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