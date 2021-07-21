В Україні зросла вартість яловичини

Яловичина продовжує зростати в ціні. Ціна м'яса невпинно відривається від минулорічного показника.

Згідно останніх даних, закупівельна ціна м’яса великої рогатої худоби становила 42,6 тисяч гривень/тонна (без ПДВ). У порівнянні з минулорічним показником це більше на цілих 10%.

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Останнім часом ціни яловичини зростає на 1% в тиждень. В залежності від регіону ціна "молодняка" ВРХ вищої вгодованості коливається від 36,75 до 49,88 тисяч гривень/тонна.

Середня ціна виробників яловичини І категорії сягала 102,71 гривень/кілограм (із ПДВ). Це на 16% більше у порівнянні з минулим роком. В залежності від регіону показник може коливатися від 98,25 до 115,77 гривень за кілограм.

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