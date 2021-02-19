В Україні зросли штрафи за випалювання полів та лісів: суми покарання

Верховна Рада підтримала законопроєкт, що передбачає збільшення штрафів за спалення трави на полях та у лісах.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №3526 про посилення захисту лісів та запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду і торфовищах. Рішення підтримали 311 депутатів.

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Згідно з документом, знищення, пошкодження, випалювання полів, захисних лісових насаджень, торфовищ та пошкодження рослинності на землях водного фонду каратиметься штрафом від 3060 до 6120 гривень. За ті ж дії у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду доведеться заплатити від 6120 до 12 240 гривень. Посадовцям у разі вчинення таких дій доведеться заплатити від 15 300 до 21 420 гривень.

Знищення, пошкодження, випалювання підросту в лісах може тягти за собою штраф від 170 до 510 гривень, для посадовців — від 510 гривень до 1190 гривень. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами може обійтися від 1700 до 3400 гривень, для посадовців — від 4250 до 5950 гривень.

За засмічення лісу відходами доведеться заплатити від 1700 до 2550 гривень, для посадовців — від 4250 до 5950 гривень.

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