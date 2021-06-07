В Україні зростає виробництво шампіньйонів

Шампіньйони набирають на українському ринку все більшої популярності. В 2020 році виробництво грибів зросло на 20% до 19 тисяч тонн.

Шампіньйон – найбільш культивований гриб не лише в Україні, а й в світі. Гриби є звичним для українців продуктом, однак споживання лісових грибів поступово заміщується промислово вирощеними.

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Українці вирощують шамніньйони для внутрішнього ринку, частка експорту максимум складає до 8% загального виробництва. Основними покупцями українських шампіньйонів стали Молдова та Білорусь.

Також повідомляється, що минулого року експорт шампіньйонів впав до 0,2 тисяч тонн, що в 5 разів менше за показник попереднього року.

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