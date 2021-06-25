В Україні з'являться перші абрикоси з Молдови
25 червня 2021 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:EastFruit
Вже цього тижня компанія Nord SRL поставить на ринок України перші абрикоси. Фрукти сорту Spring Blush закупили у фермерських господарств в районі Яловені.
Цього року підприємство планує надіслати на український та білоруський ринки 500 тонн абрикосів. Продукцію замовили як оптові покупці, так і мережі супермаркетів.
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Сорт Spring Blush популярний в країнах східної Європи. Цей сорт відрізняється порівняно невисокою транспортабельністю і коротким терміном реалізації.
В Румунії більшим попитом користуються сорти Kioto і Faralia, в яких дещо більший "термін життя".
Минулого року Молдова експортувала на ринок України 1 тисячу тонн абрикосу.Вчені визначили, в який час доби ростуть дерева та чому. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Чому дерева ростуть уночі: відкриття вчених".