В Україні з'являться перші абрикоси з Молдови

Вже цього тижня компанія Nord SRL поставить на ринок України перші абрикоси. Фрукти сорту Spring Blush закупили у фермерських господарств в районі Яловені.

Цього року підприємство планує надіслати на український та білоруський ринки 500 тонн абрикосів. Продукцію замовили як оптові покупці, так і мережі супермаркетів.

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Сорт Spring Blush популярний в країнах східної Європи. Цей сорт відрізняється порівняно невисокою транспортабельністю і коротким терміном реалізації.

В Румунії більшим попитом користуються сорти Kioto і Faralia, в яких дещо більший "термін життя".

Минулого року Молдова експортувала на ринок України 1 тисячу тонн абрикосу.

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