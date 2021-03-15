Українська компанія виробляє "здорові" бобові макарони

Компанія Happyroni налагодила виробництво макаронних виробів із бобових культур – нуту, гороху та сочевиці.

Продукт готується за 5 хвилин та містить вдвічі більше білка, ніж звичайні пшеничні макарони, і має на 20% менше вуглеводів.

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Макарони Happyroni позиціонуються як їжа для дітей, спортсменів, веганів та вегетаріанців. В одній порції бобових макаронів у середньому міститься третина добової норми білка для дорослої людини.



Макарони Happyroni

Завдяки технології виробництва бобові макарони у процесі приготування не злипаються і не розварюються. Вироби доступні у вигляді спіралей, трубочок, вермішелі та мушлей.

Для багатьох горох асоціюється з супом у дитячому садочку, квасоля не звична у приготуванні, а з сочевицею та нутом взагалі мало хто знайомий, – кажуть представники Happyroni.



Бобові макарони корисні та поживні

Упаковка Happyroni підлягає подальшій переробці. Також компанія не використовує у пакуванні пластик.

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