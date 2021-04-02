Українське молоко може подешевшати

Вже незабаром, у другій половині квітня, закупівельні ціни на молоко будуть знижуватися. Такого висновку дійшов аналітик молочного ринку Максим Фастєєв.

У другій половині квітня закупівельні ціни на молоко будуть однозначно знижуватися. Цьому сприятиме зниження цін по концентрованим кормам та інші фактори.

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Позитивна динаміка (зниження) вартості концентрованих кормів на внутрішньому ринку України дозволила операційної рентабельності виробництва молока за останні 5 тижнів вирости на 10%. Хороші новини для виробників, – зазначив аналітик Максим Фастєєв.

Також експерт переконаний, що маржинальність бізнесу через зниження закупівельних цін страждати не повинна.

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