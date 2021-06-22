Українські вчені працюють над програмами вирощування найдорожчої ягоди

22 червня 2021 , 18:15
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Джерело:

НААН

Вчені Інституту сільського господарства Полісся НААН почали роботу над розробкою наукових програм по вирощуванню ягідних культур. Окрему увагу вони приділяють лохині, яка попри низку відомих корисних якостей ще недостатньо вивчена з наукової точки зору.

15 червня науковці провели підготовку дослідної ділянки для закладання плантації лохини, яка вже декілька сезонів поспіль залишається фаворитом серед ягід.

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Разом з тим в аграріїв ще недостатньо знань щодо цієї ягоди. Окрім оптимальної вологості і відсутності спеки, для нормального росту і плодоношення лохина потребує землі з кислим середовищем.

Напрацювання науковців дадуть можливість перейти від аматорських до ґрунтовних наукових досліджень і підготовки рекомендацій для приватних і промислових господарств щодо технології вирощування лохини.

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Автор: Орест Савченко