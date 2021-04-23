Українські ягідники можуть втратити понад чверть врожаю найдорожчого продукту

Негативний вплив природи продовжує загрожувати українському врожаю. Тепер на сполох почали бити ягідники.

До початку нового сезону лохини ще дуже багато часу, а виробники вже повідомляють про істотні втрати врожаю. Комерційні господарства звітують про втрату майбутнього врожаю на рівні 30%.

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Зазначається, що до уваги беруть і потенційні втрати внаслідок весняних заморозків, ймовірність яких ще існує.

Загалом ягоди перезимували добре, рослини були в задовільному стані. Проблеми стали виникати вже весною. Найбільші втрати понесли пізні сорти високорослої лохини: "Чандлер", "Спартан", "Блюкроп", "Аврора", "Ліберті". Найбільш стійко себе проявив "Дюк".

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