Українські яйця подорожчали вдвічі

За останній рік яйця в Україні суттєво подорожчали. Ціна на продукт зросла більше, ніж на 100%. Додатково підйому варто очікувати і на великодні свята.

Основне подорожчання яєць прийшлося на перший квартал 2021 року. Тоді продукція підскочила в ціні аж на 80% своєї вартості.

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У березні 2021 року різниця у порівнянні із груднем 2020 року складала вже 14,5% відсотків.

Відомо також, що вже традиційно в очікування Великодня українці купляють багато яєць, аби зробити крашанки, напекти пасок та інших виробів із дріжджового тіста. Великий попит також спровокує підняття цін.

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