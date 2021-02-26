Українці стали споживати менше картоплі, залишаючись одним з найбільших виробників

Джерело:AgroTimes
Українці залишаються другою нацією в світі за споживанням картоплі, але знизили об'єми використання продукту.
Україна – друга в світі країна за споживанням картоплі на душу населення. Очолює рейтинг Білорусь.
До теми Українська картопля на ринку ЄС: які умови
Втім, за останні 5 років в Україні цей показник зменшився з 137.5 до 135.7 кілограма на душу населення на рік. У Білорусі цей показник становить 182 кілограми на рік. Також незначний спад споживання картоплі показали Бельгія, Китай та Молдова.
Найбільшим виробником картоплі є Китай, який виготовяє 25% усього об'єму продукції. На другому місці розташувалася Індія із показником у 14%. Третє місце належить Росії (6%), четверта – Україна (5%).Україна знизила обсяги експорту пшениці, через що понизилася у світовому рейтингу. Більше про це читайте в матеріалі Агро 24 "Україна опустилася в рейтингу експортерів пшениці".