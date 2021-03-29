Українцям варто очікувати подорожчання яєць та молочних продуктів

Перед Великодніми святами ціни на продукти традиційно зростуть. Особливо це стосується продуктів з "великоднього кошика".

Як розповів член "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, яйця, молочні продукти та м’ясо перед святами подорожчають, але у порівнянні зі стрибком цін на харчові продукти за останні місяці, це зростання буде менш помітним.

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60% вартості яйця — це комбікорм. На світовому ринку дуже зросла ціна на кукурудзу, а комбікорм — це і є кукурудза. Плюс рентабельність виробника, плюс оптово-збутова надбавка. Це об’єктивні причини. Звісно, на великодні свята будуть ще невеличкі зростання, але стрімких стрибків уже не буде. Адже ціна зараз практично досягла межі купівельної спроможності населення, — переконаний експерт.

Приблизно така ж ситуація на світовому ринку олії, ціна на яку зросла майже на 50%. Хоч Україна і є потужним виробником олій, якщо ціна виросла на світовому ринку, то у нас вона теж не може знижуватися, адже ніхто не буде продавати на внутрішньому ринку дешевше, ніж на зовнішньому.

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