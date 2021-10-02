Важить понад тонну: в Італії виростили найбільший гарбуз у світі

Гігантський гарбуз вагою в понад тонну став переможцем на Великому фестивалі гарбузів, що відбувається в Італії. Таким овочем-гігантом можна нагодувати 8 тисяч людей.

Неймовірний гарбуз став окрасою фестивалю та рекордсменом Книги Гіннеса.

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Свято гарбузів проходило 27 вересня у Печчолі. На ньому представили чудернацькі овочі з усієї країни.

Зіркою шоу став величезний гарбуз вагою 1226 кілограмів. Гігант став новим найбільшим гарбузом у світі.

Фермер позує з найбільшим гарбузом у світі / Фото Lo Zuccone

Величезний овоч виростив італійський фермер Стефано Катрупі. Чоловік отримав грошовий приз – 3 тисячі євро.

Рекорд збираються зареєструвати у Книзі Гіннеса. Експерти повідомляють, що ще не встигли задокументувати величезний овоч, проте збираються зробити це найближчим часом.

Що й казати – ще один італійський рекорд цього року,

– зазначають організатори свята.

Найбільші овочі світу

Книга рекордів Гіннеса звертає увагу не тільки гарбузи. У перелік найбільших вирощених рослин увійшли також:

Картопля вагою понад 11 кілограмів (Ліван).

65-кілограмовий кабачок з Англії.

Найбільша у світі капуста з США вагою понад 34 кілограми.

Великобританський кавун, який важить 122 кілограми.

Гігантська морква вагою 8,5 кілограмів.

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