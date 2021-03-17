Від меду до равликів: які українські товари британці купляють найбільше

Держпродспоживслужба України назвала вітчизняні товари, які користуються найбільшим попитом у Великій Британії.

До списку найбільших уподобань британців увійшли молоко, курятина, мед та равлики, повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

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Україна експортує до Великої Британії молоко та молочні продукти, мед, м'ясо птиці, яєчні продукти та інші товари, – каже Магалецька. – Крім того, є великий попит на равликів.

До кінця березня – поки триває перехідний період виходу Великої Британії з Європейського Союзу – експорт у цю країну здійснюється за формами ветеринарних сертифікатів, які видаються для експорту підконтрольних товарів із України до ЄС.

На сьогодні право експорту продукції на територію Євросоюзу мають 362 українських підприємства (155 виробників продукції для споживання людиною, 207 – виробників нехарчової продукції).

Серед українських підприємств, що мають право експорту до ЄС продукції для споживання людиною:

22 виробники молока та молочної продукції;

7 виробників м’яса птиці;

23 виробника рибопродуктів;

5 виробників яєць та яєчної продукції;

72 виробника меду;

1 виробник харчового колагену;

1 виробник кишкової сировини;

22 виробника равликів.

Як Україна торгувала з ЄС в 2020 році

Торговий оборот сільськогосподарською продукцією між Україною і Євросоюзом у 2020 році склав 10,2 мільярда доларів. Цей показник не перевищив рекорд 2019 року – 10,6 мільярда доларів, але став другим результатом за часів дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Детальніше читайте у статті Агро24 "Україна – ЄС: аграрна торгівля-2020".