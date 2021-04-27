Відкриття ринку землі: чи буде швидкий розпродаж ділянок і які права орендарів

27 квітня 2021 , 08:30
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Джерело:

Земельна розвідка

1 липня 2021 року в Україні набуває чинності закон про ринок землі. Нині тривають дискусії: чи не відбудеться після цього швидкий розпродаж ділянок, від чого постраждають нинішні їхні орендарі.

Експерти "Земельної розвідки" стверджують: орендарям не варто хвилюватися через те, що орендодавець швидко відчужить свою ділянку та продасть її іншому. І наводять низку аргументів.

Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: як зміняться стосунки власника і орендаря

  1. Дія договору оренди не припинеться після продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, якщо лише ця умова не прописана в договорі.
     
  2. Орендар матиме переважне право на викуп земельної ділянки. Без відмови орендаря земельна ділянка може бути відчужена лише у двох випадках: якщо власник подарує ділянку комусь із близьких родичів або якщо її стягне банк на погашення іпотеки.
     
  3. Орендар матиме перевагу на аукціонах: землевласник зможе продати земельну ділянку іншій особі, лише якщо вона запропонує вищу ціну.
     
  4. Землевласник буде зобовʼязаний письмово повідомити орендаря про намір продати ділянку, зазначивши її ціну й умови продажу.
     
  5. Посвідчуючи договори про відчуження землі, нотаріуси мають слідкувати за дотриманням переважного права.
     
  6. Внесення землі до статутного капіталу без згоди орендаря буде неможливе.
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Автор: Олег Терещенко