Відкриття ринку землі: що треба зробити власникам ділянок напередодні

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Напередодні цієї історичної події власникам ділянок варто зробити два важливі кроки.

Крок 1 – кадастровий номер

Подбайте про присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру. Це є так званий аграрний паспорт для землі, без такого кадастрового номера здійснити жодної юридичної операції із землею буде неможливо.

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Крок 2 – права на ділянку

Подбайте, щоб речові права на земельну ділянку, тобто право оренди або право власності, були обов’язково внесені до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У більшості людей право на землю знаходиться лише на паперових носіях. Якщо такі права знаходяться лише на паперах – це відкритий шлях для шахраїв, які можуть підробити документи й звернутися, наприклад, до нотаріуса з підробленим документом.