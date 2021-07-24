На Вінничині зафіксували неймовірну урожайність пшениці

Цього року експерти прогнозували рекордний урожай зернових. Збір урожаю вже розпочався, і наразі показники дозволяють робити оптимістичні прогнози.

Станом на 22 липня українські аграрії зібрали урожай із 30% площ під зерновими культурами. Наразі загальний показник урожаю складає 8,86 мільйона тонн, а середня урожайність складає 42,8 центнери/гектар.

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Найвища урожайність наразі зафіксована у Вінницькій області – 64,9 центнери/гектар. Це на 51% більше від середнього показника по Україні.

Загалом в області обмолотили 31,6 тисяч гектарів (11%), із яких зібрали 31,6 тисяч тонн пшениці. За останній тиждень аграрії Вінниччини зібрали 203,8 тисяч тонн пшениці з площі 31,34 тисяч гектарів.

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