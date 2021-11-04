Виробництво кукурудзи суттєво скоротиться: яка причина

Вчені з NASA провели моделювання клімату планети на 2030 рік. За їхніми висновками, через викиди парникових газів вирощування кукурудзи зменшиться майже на чверть.

За прогнозами науковців, до 2030 року посівні площі під кукурудзою можуть скоротитися на цілих 24%. З пшеницею ситуація протилежна – її обсяги мають вирости на 16%.

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Причина таких змін – очікуване підвищення температури, зміна характеру опадів, зростання концентрації вуглекислого газу через парникові викиди. Всі ці фактори ускладнять вирощування кукурудзи в тропіках, але краще сприятимуть вирощуванню пшениці.

Повідомляється, що вирощувати кукурудзу в Північній та Центральній Америці, Західній Африці, Центральній Азії, Бразилії та Китаї буде вкрай важко.

Також варто враховувати, що на екваторі урожай пшениці може покращитися, але її поживність знизиться.