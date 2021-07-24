Вишня – це ягода, яка завжди була популярною серед покупців. Вона може похизуватися високою рентабельністю, але її вирощування – процес не з легких.

На даний момент вишня є однією з найбільш рентабельних та перпективних кісточкових культур не лише в Україні, а й в цілому світі.

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Втім, не кожен візьметься за її вирощування, адже технологія доволі складна, а раннє цвітіння може принести багато проблем. Як розповіла головний агроном ТМ "ФайноФрут" Тетяна Попович, якщо до проблем підійти грамотно, то плантації можна доволі швидко розширювати.

Традиція склалася так, що садівники основні площі зазвичай відводять під яблуню, а під вишню або черешню залишають лише 1–2 га площі. Попри попит та цінність плодів, складність у вирощуванні та раннє цвітіння вишні, що призводить до втрати урожаю через ранньовесняні приморозки, є основними аспектами, котрі стримують садівників розширювати площі цієї культури, – сказала вона.

Втім, високий попит та універсальність вишні при переробці незабаром мають стимулювати українських садівників збільшувати площі під цими деревами.

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