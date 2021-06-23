Вже з'явилася перша малина: яка ціна ягоди

Любителі малини вже можуть поласувати улюбленою ягодою. Перший урожай вийшов на український ринок.

Цього тижня на українському ринку з’явилися перші партії малини. Урожай зібрали в південних областях України.

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Сезон почався на 10 днів пізніше, ніж минулого року. Причиною цього стала холодна та затяжна весна.

Сьогодні садівники південних регіонів пропонують до продажу малину по 140 – 200 гривень/кілограм, в залежності від якості. Також повідомляється, що зараз ягоду збирають лише поодинокі господарства, активний сезон розпочнеться 10 липня.

Минулого року в аналогічний період сезон вже був у самому розпалі, а ціни на малину становили 50 – 80 гривень/кілограм.

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