Яблука додали в ціні: який сорт подорожчав найбільше

Впродовж останнього тижня яблука в українських магазинах та супермаркетах додали у ціні від 0,5 до 2,5 гривні за кілограм.

Цього тижня гуртова ціна яблук збільшилася від 0.5 до 2.5 гривні/кілограм. У торговельних мережах яблука теж здорожчали на 2.5 гривні/кілограм.

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За даними найбільшого гуртового ринку Західної України "Шувар", найбільше подорожчали яблука сорту Ліголь, які у лютому якраз набрали споживчої стиглості – з 12.50 до 15 гривень/кілограм.

Яблука сорту Ренету Симиренка подорожчали на 2 гривні і тепер коштують 14 гривень/кілограм.

На 1 гривню стали дорожчими яблука Гала (12 гривень/кілограм), Голден Делішез (15 гривень/кілограм) та Фуджі (16 гривень/кілограм).

Найменше за тиждень подорожчали яблука Чемпіон – з 13 до 13.50 гривень/кілограм.

В Україні можна очікувати на зниження цін. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24