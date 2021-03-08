Яблука в Україні подорожчають втричі та поб'ють цінові рекорди

Скорочення запасів на складах спровокує великий ріст цін на продукцію.

Запаси вітчизняних фруктів на українських складах закінчується. Фермери та аграрні експерти прогнозують, що ціни можуть зрости втричі.

Цікаво В Україні різко скоротилися запаси гречки

Як розповідають продавці столичних ринків, де яблука дешевші, ніж у торгівельних мережах, ближче до весни ціни дещо накрутили. Причина – подорожчання палива, а запасів яблук майже не залишилося.

Дефіцит яблука Україна перекриє польською продукцією, яка буде дешевша за українську. Українське яблуко дорожче за імпортне через те, що в Україні більшість яблук переробляють на сік та масово вивозять за кордон, тому на внутрішні потреби країни залишається небагато.

Великий стрибок ціни відбудеться у травні – до 75 гривень за кілограм, тобто втричі дорожче, ніж зараз.

Якщо урожай ягід буде хороший, і в травні не буде великих заморозків, ймовірність ціни в 50 гривень буде все нижчою, тому що люди з яблук переключаться на ягоди. Якщо ягід доступних не буде, і вони будуть по 100 гривень, як у червні минулого року, тоді яблуко за ціною 55-75 люди вочевидь куплять, – пояснює експерт аграрного ринку Олександр Хорев.

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