Ягідний корпоратив з Львівщини отримав органічний сертифікат

Виробничий корпоратив "Як бджола" розташований у селі Боложинів Буського району Львівської області. Тут вирощують органічну полуницю, ожину та малину.

Нещодавно підприємство відвідала інспекція "Органік Стандарт". За результатами перевірки компанія отримала органічний сертифікат.

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"Аби наші клієнти були впевнені в якості продукції, яку ми вирощуємо, до нас приїхала інспекція "Органік Стандарт". Ми прагнемо, щоб наші ягоди були органічними, тому не бачимо іншого шляху, ніж органічне землеробство", – повідомили в компанії.

У кооперативі переконані, що використання біологічного захисту рослин не тільки підвищує якість врожаю, але і сприяє збереженню довкілля. Компанія закликає усіх переходити на органіку та отримувати європейський сертифікат якості.

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