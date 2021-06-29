Як очистити овочі та фрукти від хімікатів: порада експертів
Джерело:CommentsUA
Овочі та фрукти – обов'язкові елементи нашого раціону. Але перед вживанням їх варто очистити від бруду, воску та можливих хімікатів.
На багатьох фруктах та овочах у процесі вирощування, збирання та пакування накопичуються хімікати і небезпечні бактерії. Втім, мити продукти милом не варто – залишки засобу можуть проникнути всередину продукту і викликати розлад шлунково-кишкового тракту.
Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства
Як розповіли експерти, фрукти та овочі треба замочити на 2/3 у холодній воді. Потім треба додати харчову соду із розрахунку 1 чайна ложка на кожні 2 склянки води.
Після цього продукти треба покрутити у воді та залишити на 15 хвилин. Потім дістати, прополоскати та дати висохнути або протерти.
З щільних овочів та фруктів рекомендують зняти поверхню щіткою з м'якою щетиною.В Україні серйозна небезпека посуха. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна – серед лідерів країн, в яких може виникнути посуха".