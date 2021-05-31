Як перевірити якість питної води: поради експертів

Якість води – це проблема, яка турбує кожного. Експерти розповіли, як самостійно перевірити воду на придатність до вживання.

Для того, щоб визначити якість води, треба звернути увагу на її зовнішній вигляд, колір та запах.

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Насамперед вода повинна бути без осаду, сторонніх запахів і бути прозорою.

Ступінь прозорості можна визначити за допомогою тексту в газеті – якщо прочитати його крізь стакан з водою легко, то воду можна вважати прозорою.

Щоб перевірити жорсткість води, візьміть мило або гель для душу. Якщо вони піняться погано, то рівень жорсткості води підвищений. Також жорстка вода утворює накип у чайнику.

Мінералізація води також визначається дуже легко. Треба капнути водою на скло та почекати, поки вода випарується. Якщо скло залишиться чистим – рівень мінералізації вкрай низький.

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