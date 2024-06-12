Право учасників бойових дій на землю

Адвокат Ігор Ясько для 24 Каналу розповів, що дозвіл на землю від держави регулюється Постановою Кабміну від 24 лютого 2023 року № 136 "Про затвердження Тимчасового порядку використання земель державної та комунальної власності в умовах воєнного стану".

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Ігор Ясько Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Це стосується учасників бойових дій та осіб, яких прирівняли до них, у тому числі учасники антитерористичної операції.

УБД може обрати ділянку на Публічній кадастровій карті, а після цього звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність:

Сільська, селищна, або міська ради – якщо запит стосується земель комунальної власності територіальної громади;

Обласна, районна ради – якщо запитуються землі спільної власності територіальних громад для всіх потреб;

Районна державна адміністрація – для отримання держземель у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб;

Зауважте! За межами населених пунктів земельні ділянки для городництва, ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житлового будинку вони не передають.

Обласні державні адміністрації – якщо земля знаходиться у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена;

Головне управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області – якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності.

Цікаво! Кабмін також може передати земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування. Але це у тому випадку, якщо вони не входять до складу адміністративно-територіальних одиниць, або примусово вилучені у державну власність. А також, може передати у користування земельні ділянки зони відчуження внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таке клопотання можна подати також в електронній формі: https://e.land.gov.ua/services

Які документи потрібні для клопотання

Насамперед у клопотанні треба зазначити цільове призначення землі та її орієнтовні розміри, але в межах норм безоплатної приватизації.

Можна розраховувати на такі розміри земельних ділянок:

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів;

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара.

Крім того, треба підготувати такі документи, як:

графічні матеріали з місцем розташування земельної ділянки, наприклад, копію з кадастрової карти;

погодження землекористувача, якщо вилучається ділянка, що перебуває у користуванні інших осіб;

документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі у разі надання ділянки для фермерського господарства;

копію документа, що посвідчує особу, тобто паспорт;

документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок;

документ, який підтверджує статус УБД.

Рішення про надання дозволу або про відмову у наданні такого дозволу має бути прийнято в місячний строк,

– каже Ігор Ясько.

Що потрібно робити після отримання дозволу

Учаснику бойових дій треба замовити розробку проєкту землеустрою в землевпорядній організації. Слід зазначити, що термін виконання робіт не може перевищувати 6 місяців. Після розробки проєкту його доведеться погодити з відповідними органами:

Територіальний орган Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Управління з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради – у випадку якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту або за межами населеного пункту;

Інші організації, як-от органи лісового, водного господарства, охорони культурної спадщини, екології тощо – в окремих індивідуальних випадках.

За яких умов УБД можуть відмовити у наданні землі

Адвокат пояснює, що відмовити УБД можуть у випадку, якщо місце розташування об'єкта не відповідає вимогам законів. Але ми можемо назвати ще й додаткові причини: