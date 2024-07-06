Як обрати безпечні яйця

Фахівці Держспоживслужби попереджають, що недотримання елементарних правил при виборі і зберіганні цього продукту може мати негативні наслідки. Для того, щоб їх уникнути, потрібно дотримуватись декількох простих правил, найголовніше з яких – купувати харчові продукти тільки в офіційних місцях торгівлі.

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Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами визначено, що до продажу не допускаються такі харчові яйця:

якщо їх поверхня (шкарлупа) забруднена;

з дефектами бою (порушена цілісність шкарлупи);

харчові неповноцінні та технічні яйця (з непрозорим на просвіт умістом, з пліснявими плямами під шкарлупою, з присохлим жовтком, зі змішаними білком і жовтком, з кровоносними судинами у вигляді кільця на поверхні жовтка, міражні),

з різким запахом сірководню.

Також варто звернути увагу на наявність штампа категорії на самому яйці (якщо купуєте яйця поштучно) та на обов'язкову інформацію про харчовий продукт на упаковці (для фасованих яєць) відповідно вимог до курячих яєць.

Важливо! Курячі харчові яйця згідно з санітарними нормами зберігають окремо від пахучих і відкритих (не захищених обгорткою, упаковкою, герметичною розфасовкою) товарів, які легко передають запахи та можуть забруднюватись патогенними мікроорганізмами.