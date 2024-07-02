Мито на яйця та цукор, все ж, ввели

Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії повідомляє, що з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України. Заява прозвучала попри твердження українського уряду, що ЄС не має таких планів найближчим часом.

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Євросоюз нещодавно створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був запроваджений уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес, а тепер під його дію потрапили ще два товари.

Новий механізм запобіжників передбачає, що так зване "екстрене гальмо" для семи сільськогосподарських товарів автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Важливо! Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.