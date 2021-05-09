Як відкриття ринку землі вплине на орендні відносини

1 липня 2021 року в Україні набуде чинності закон про ринок землі, який дозволить купляти й продавати ділянки сільськогосподарського призначення. Як це вплине на орендні відносини?

На першому етапі жодних миттєвих та глобальних змін не відбудеться. Орендарі не залишаться без оброблюваних ними земель, адже на це є ціла низка причин.

Зверніть увагу! Ринок землі: які проблеми можуть виникнути у покупця ділянки сільгосппризначення

1. Найголовніша – дія договору оренди не припиняється після продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, якщо інше не передбачено самим договором.

В орендаря є переважне право викупу. Воно затверджене законом, але можна для певності прописати цей пункт ще й у договорі оренди.

Землевласник зобов’язаний у письмовій формі повідомити орендаря про намір продати ділянку, зазначивши її ціну й умови продажу. Завдяки цьому, власник може продати ділянку третій особі, лише після офіційної відмови орендаря.

Без такої відмови земельну ділянку можуть відчужити лише у двох випадках: якщо власник подарує її комусь із близьких родичів або якщо ділянку стягне банк на погашення іпотеки.

2. Переважне право зберігається за орендарем, навіть якщо земля продається на аукціоні: землевласник може продати ділянку іншій особі, лише якщо вона запропонує вищу ціну, яку орендар відмовиться платити.

3. Слідкувати за дотриманням переважного права будуть також нотаріуси.

4. Внесення землі до статутного капіталу без згоди орендаря неможливе.