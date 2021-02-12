Як живити селеру: інструкція від фермера

Селера – доволі цікавий продукт, який є вигідним для реалізації. Щоб отримати хороший урожай, слід правильно живити рослину.

Фермер Дмитро Гладкий розповів про специфіку живлення черешкової селери. Підживлення рослин відбувається фактично з кожним поливом до кінця вересня.

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Перед висаджуванням розсади або одразу після цього через крапельну стрічку слід провести санацію ґрунту від шкідливих організмів. Перші підживлення рослин у відкритому ґрунті проводять добривом з формулою N18P18K18 нормою 5 кілограм/гектар із додаванням гумату 1 літр/гектар.

Вже через 10 днів після висаджування норму добрива N18P18K18 збільшують до 10 кілограм/гектар. Потім по мірі росту культури її збільшують до 30 кілограм/гектар і додають ще сечовину – 15–25 кілограм/гектар. Крім цього, застосовують нітрат кальцію та нітрат калію – 5 кілограм/гектар. Підживлення такими добривами слід проводити 4 рази за сезон.

У систему живлення селери включаємо ще й біологічні препарати ПМК-У із додаванням гумату. Кореневе живлення проводимо пропорцією 2:1 літр/гектар, трикратним внесенням, а позакореневе підживлення — 2:0,5 літр/гектар, приблизно 3-4 рази протягом вегетаційного періоду. Тобто живлення рослин відбувається фактично з кожним поливом до третьої декади вересня, – уточнив Дмитро Гладкий.

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