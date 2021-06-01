Яким буде урожай меду: втішний прогноз

У цьому році не надто сприятлива погода, але попри це бджолярі зберігають оптимістичний настрій та очікують хороший урожай.

Як розповів пасічник Валерій Курейко, цього року будеть добре квітнути акація та липа. Тепла погода з короткочасними дощами сприятиме гарному виділенню нектару.

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Також аграрії збільшили площі під медоносними культурами. Через попит на соняшникову олію посіви соняшнику в 2021 році можуть досягнути рекордних 7 мільйонів гектарів. Гречки теж посіяли більше, ніж торік, через скорочення імпорту та в результаті державної підтримки аграріїв по цій культурі.

Тому можна зібрати хороший врожай меду, головне – щоб була достатня кількість бджолосімей, а самі сім’ї були достатньо сильними на момент основного медозбору, – вважає експерт.

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