Якісної лохини бракує навіть у сезон

Вітчизняні фермери не можуть повністю забезпечити внутрішній ринок якісною продукцією.

За словами власника ягідної ферми "Кошик лохини" Олега Кошового, якісної ягоди не вистачає навіть у сезон попри розширення плантацій ягоди.

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Разом з тим, він помітив хороші тенденції у розвитку цієї ніші.

Сегмент динамічно зростає, але й попит не знижується. Нам ще далеко до насичення внутрішнього попиту, якісних солодких ягід великого калібру навіть у високий сезон не вистачає. Я ще й досі не можу сказати, що культура споживання лохини в Україні сформувалася, для цього потрібно як мінімум іще 4-5 років, – сказав Олег Кошовий.

Українські виробники лохини вже встигли про себе заявити, адже завдяки клімату українська ягода володіє неперевершеними смаковими якостями. Окрім того, Китай пропонує замінити попкорн у кінотеатрах саме на лохину, а це сотні тонн ягід щороку. Відтак, світові тенденції сприяють поширенню цієї ягоди.

Можливість закріпитися на глобальному ринку мають і українські молочники. Для цього потрібно наростити виробництво та відпрацювати логістику. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24