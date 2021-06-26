В Японії вивели новий сорт тепличного огірка
Джерело:Horti Daily
Японська насіннєва компанія Sakata представила огірок Ізал. Для компанії це перший сорт довгоплідних тепличних огірків для осінньо-зимового вирощування.
Ізал підходить для осінньо-зимових посівів середнього циклу. Пересаджують овоч з кінця серпня до початку жовтня.
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Новий сорт виділяється якістю своїх плодів – вони залишаються стабільними та неперевершеними впродовж усього циклу.
Ізал має дуже відкритий тип рослини, що забезпечує продуктивність та гарну якість плодів. Короткі міжвузля і маленькі листки – головні особливості рослини.
Завдяки цим властивостям рослина забезпечує максимальне надходження світла, що призводить до отримання темних плодів, мінімальних вимог до догляду та кращої профілактики грибкових захворювань.В Україну незабаром привезуть першу партію абрикосів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні з'являться перші абрикоси з Молдови".