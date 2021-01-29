Японські вчені винайшли робота-збирача фруктів

Науковці з Японії прагнуть замінити людей у фруктових садах спеціальними роботами, які вміють розпізнавати стиглі плоди.

Джерело: NHK

Японські науковці винайшли робота, який може збирати врожаї яблук та груш. Винахід за допомогою штучного інтелекту сам визначає стиглість плоду за кольором та іншими параметрами, і на основі отриманих даних зриває фрукт.

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Пересувається робот на маленькій машинці. Маніпулятор оснащений трьома “пальцями”, якими він захоплює і зриває плоди. На збір одного фрукта машина витрачає близько 11 секунд.

На думку творців робота, такі технології повинні залучити молодь для сільгоспробіт, для яких не вистачає робочих рук, та знизити навантаження на фермерів.

Як писав Агро 24,