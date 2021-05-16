Яйця в Україні впали в ціні

Після Великодніх свят ціна яєць очікувано почала падати. Разом з тим зниження відбувається поступово, тож на різке падіння цін очікувати не слід.

Станом на 14 травня середня ціна виробників яєць становила 22,84 гривені за 10 штук. Це на 39% більше, ніж минулого року.

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Але у порівнянні з минулим місяцем продукція подешевшала на 7%. З минулого тижня показник впав на 9%.

Також зазначається, що середня ціна десятка яєць залежить від регіону. У східному регіоні ціна складає 21,25 гривні, у західному – 20,38 гривні, у північному – 20,51 гривні, а у південному – 25,71 гривні. У центральному регіоні десяток яєць в середньому коштує 26,33 гривні.

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