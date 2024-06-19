Тарифна квота на овес

Відтепер імпорт українського вівса до ЄС здійснюватиметься в межах тарифної квоти, встановленої в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

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Автоматичне відновлення цієї тарифної квоти є результатом переглянутих Автономних торговельних заходів, які набули чинності 6 червня 2024 року.

Регламент АТЗ включає механізм "екстреного гальмування" для декількох продуктів, включаючи овес, який автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнуть середнього річного рівня імпорту, зафіксованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.

Важливо! Для вівса цей середній показник становить 2 440,56 тонн. Після досягнення цього обсягу Комісія відновлює відповідну тарифну квоту з ПВЗВТ протягом 14 днів.

Скільки вівса може експортувати Україна

Квота для вівса встановлена на рівні 4 000 тонн. Оскільки обсяги імпорту з початку 2024 року перевищують цей рівень, до кінця 2024 року будуть застосовуватися мита найбільшого сприяння. Квота ПВЗВТ знову буде доступна з 1 січня 2025 року.

Важливо! Україна експортувала трохи понад 7 000 тонн вівса до всіх третіх країн у 2022 році та 11 173 тонни з липня 2023 року до травня 2024 року.

Окрім ЄС, Україна експортує овес до низки країн світу, зокрема до Індії, Іраку, Лівії, Марокко, Південної Африки, Швейцарії, Туреччини та В'єтнаму.

Зауважте! Імпорт ЄС з України склав 22,8 мільярда євро у 2023 році порівняно з довоєнним рівнем у 24 мільярди євро у 2021 році.