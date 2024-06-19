Тарифна квота на овес
Відтепер імпорт українського вівса до ЄС здійснюватиметься в межах тарифної квоти, встановленої в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
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Автоматичне відновлення цієї тарифної квоти є результатом переглянутих Автономних торговельних заходів, які набули чинності 6 червня 2024 року.
Регламент АТЗ включає механізм "екстреного гальмування" для декількох продуктів, включаючи овес, який автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнуть середнього річного рівня імпорту, зафіксованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.
Скільки вівса може експортувати Україна
Квота для вівса встановлена на рівні 4 000 тонн. Оскільки обсяги імпорту з початку 2024 року перевищують цей рівень, до кінця 2024 року будуть застосовуватися мита найбільшого сприяння. Квота ПВЗВТ знову буде доступна з 1 січня 2025 року.
Окрім ЄС, Україна експортує овес до низки країн світу, зокрема до Індії, Іраку, Лівії, Марокко, Південної Африки, Швейцарії, Туреччини та В'єтнаму.