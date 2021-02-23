Європу накриють "брудні" дощі: причини

Великий пиловий шлейф рухається у сторону Європи, що може спровокувати забруднені опади.

Зараз над Атлантичним океаном рухається великий пиловий шлейф. Його значна частина спрямувалась на північний схід.

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Як повідомляють дослідники, кожного року сильні сезонні вітри видувають з пустелі Сахара понад 180 мільйонів тонн пилу. Зазвичай ці пилові потоки рухаються через Атлантичний океан у бік Америки, а в окремих випадках – осідають в інших частинах Африки або прямують на північ.

Втім, найближчими днями значна частина пилу, яка дістанеться Європи, накриє Іспанію та Францію. Також пилові хмари можуть дістатися й Скандинавії. Синоптики прогнозують "брудні" дощі.

Пил із Сахари не тільки погіршить якість повітря та прискорить танення снігового покриву. Він також впливає на клімат і біологічні системи Землі, поглинаючи та відбиваючи сонячну енергію, здобрюючи екосистеми океану залізом та іншими мінералами, необхідними рослинам і фітопланктону.

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