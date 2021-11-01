Заборона на риболовлю в Україні: коли почалася і які правила

1 листопада в Україні розпочалася осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. У більшості регіонів вона триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони, в деяких – до закінчення зимового періоду.

Мета заборони – збереження водних біоресурсів у зимовий період. Територіальні підрозділи Держрибагентства України отримали накази, у яких зазначено водойми та місця, де вводиться заборона.

можна подивтися за посиланням.



Терміни початку заборони на вилов риби / Інфографіка Держрибагентства

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Держрибагентство також створилоо інтерактивні онлайн карти з переліком зимувальних ям та їх географічними координатами. Крім того, на картах можна ознайомитись із зонами, забороненими для рибальства протягом усього року.

Інтерактивніможна переглянути за посиланням

Важливо знати: риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння із гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Крім цього, порушнику нараховуються збитки за кожну незаконно виловлену рибину. Нагадуємо, що Кабмін України прийняв постанову від 6 жовтня 2021 року №1039, що значно підвищила розміри такс за незаконний вилов водних біоресурсів.

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З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риб різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються процеси росту та реакції на подразники. У цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям.