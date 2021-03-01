На Закарпатті цвіте червонокнижний шафран: вражаючі фото рідкісної квітки

Джерело:Фейсбук Максима Адаменка
Мешканці Закарпаття вже можуть спостерігати за казковим цвітінням шафрану. Воно розпочалося у регіоні тиждень тому.
Шафран занесений до Червоної книги України. Його статус – "неоціненний", рослина охороняється законом.
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Фото розквітлих шафранів розмістив у мережі екскурсовод Максим Адаменко.
На Закарпатті розцвів шафран / Фото з фейсбук-сторінки Максима Адаменка
Зривати квітку заборонено, за це передбачено штраф у розмірі 62 гривень. У період цвітіння квітки лісники проводять рейди по виявленню порушників.
Цвітіння шафрану / Фото з фейсбук-сторінки Максима Адаменка