На Закарпатті цвіте червонокнижний шафран: вражаючі фото рідкісної квітки

Мешканці Закарпаття вже можуть спостерігати за казковим цвітінням шафрану. Воно розпочалося у регіоні тиждень тому.

Шафран занесений до Червоної книги України. Його статус – "неоціненний", рослина охороняється законом.

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Фото розквітлих шафранів розмістив у мережі екскурсовод Максим Адаменко.



На Закарпатті розцвів шафран / Фото з фейсбук-сторінки Максима Адаменка

Зривати квітку заборонено, за це передбачено штраф у розмірі 62 гривень. У період цвітіння квітки лісники проводять рейди по виявленню порушників.



Цвітіння шафрану / Фото з фейсбук-сторінки Максима Адаменка

В Україні пальмова олія може опинитися поза законом. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24