Малину немає кому збирати

За словами засновника компанії "Ягоди Волині" Віталія Ішмурата, середня урожайність малини в Україні цього сезону утримується на позначці 8 – 12 тонн з гектара.

Читайте також Виробники шоковані: назвали перші ціни на малину для заморозки

Малина є головною культурою для господарств волинського кластера, тому "Ягоди Волині" роблять ставку саме на неї. Хоча, на думку Ішмурата, бум на вирощування малини в Україні ще не сходить.

Ті, хто займається цим бізнесом, більш системні люди, розуміють, коли ціна на неї може йти вгору й коли вниз. Враховуючи, що малина промислово плодоносить протягом семи років, і за цей період можуть виникати різні ситуації на ринку, потрібно якось утримувати "ряди",

– розповів Віталій Ішмурат в інтерв'ю журналу "Садівництво по-українськи".

Також він стверджує, що без дрібних випадкових виробників, які за падіння ціни викорчовують ягідні кущі, а за зростання – садять знову, ринок теж не обходиться. Плюс, за словами аграрія, багато хто виїхав, повсюдно брак робочих рук, адже не питання посадити 100, 200, 500 гектарів малини, питання – як потім забезпечити її своєчасне збирання.

У Європі неврожай малини для заморозки: українські виробники очікують додаткові прибутки