Малину немає кому збирати
За словами засновника компанії "Ягоди Волині" Віталія Ішмурата, середня урожайність малини в Україні цього сезону утримується на позначці 8 – 12 тонн з гектара.
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Малина є головною культурою для господарств волинського кластера, тому "Ягоди Волині" роблять ставку саме на неї. Хоча, на думку Ішмурата, бум на вирощування малини в Україні ще не сходить.
Ті, хто займається цим бізнесом, більш системні люди, розуміють, коли ціна на неї може йти вгору й коли вниз. Враховуючи, що малина промислово плодоносить протягом семи років, і за цей період можуть виникати різні ситуації на ринку, потрібно якось утримувати "ряди",
– розповів Віталій Ішмурат в інтерв'ю журналу "Садівництво по-українськи".
Також він стверджує, що без дрібних випадкових виробників, які за падіння ціни викорчовують ягідні кущі, а за зростання – садять знову, ринок теж не обходиться. Плюс, за словами аграрія, багато хто виїхав, повсюдно брак робочих рук, адже не питання посадити 100, 200, 500 гектарів малини, питання – як потім забезпечити її своєчасне збирання.
У Європі неврожай малини для заморозки: українські виробники очікують додаткові прибутки
- Українські виробники промислової малини очікують на підвищення цін через проблеми з урожаєм у Польщі та Сербії.
- Представники України на малиновій конференції повідомили про очікування росту ціни через меншу пропозицію малини в Європі.
- Урожай малини в Сербії може бути на 40% меншим, що призведе до зростання цін на ягоду у цій країні.
- Ціни на малину для заморозки можуть зрости в Польщі та Сербії через проблеми з врожаєм і попитом на якісну малину.