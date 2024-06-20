Коли УБД можуть відмовити у наданні землі

Адвокат Ігор Ясько для 24 Каналу розповів про особливості передачі землі у власність учасникам бойових дій.

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Ясько пояснює, що відмовити УБД можуть у випадку, якщо місце розташування об'єкта не відповідає вимогам законів. Втім, є ще й додаткові причини:

Якщо заявник не має офіційного підтвердження статусу учасника бойових дій;

Якщо особа вже отримала земельну ділянку в межах встановлених норм і намагається отримати додаткову ділянку;

Якщо земельна ділянка, яку заявник хоче отримати, не відповідає цільовому призначенню;

Якщо в обраній місцевості або населеному пункті відсутні вільні земельні ділянки;

Якщо УБД порушив процедури подачі документів або не надав необхідних документів.

Земельні ділянки для УБД