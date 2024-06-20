Коли УБД можуть відмовити у наданні землі
Адвокат Ігор Ясько для 24 Каналу розповів про особливості передачі землі у власність учасникам бойових дій.
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Ясько пояснює, що відмовити УБД можуть у випадку, якщо місце розташування об'єкта не відповідає вимогам законів. Втім, є ще й додаткові причини:
- Якщо заявник не має офіційного підтвердження статусу учасника бойових дій;
- Якщо особа вже отримала земельну ділянку в межах встановлених норм і намагається отримати додаткову ділянку;
- Якщо земельна ділянка, яку заявник хоче отримати, не відповідає цільовому призначенню;
- Якщо в обраній місцевості або населеному пункті відсутні вільні земельні ділянки;
- Якщо УБД порушив процедури подачі документів або не надав необхідних документів.
Земельні ділянки для УБД
- Учасники бойових дій мають право на отримання земельної ділянки для садівництва, будівництва житла, ведення сільського господарства тощо. Утім, на період воєнного стану така процедура передачі землі забороняється.
- Після завершення воєнного стану процес отримання землі для УБД передбачає вибір ділянки на Публічній кадастровій карті та подання клопотання до відповідних органів влади. Крім того, треба підготувати необхідні документи.
- У випадку невідповідності вимогам закону або з інших причин, УБД можуть відмовити у наданні землі.