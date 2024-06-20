Коли УБД можуть відмовити у наданні землі

Адвокат Ігор Ясько для 24 Каналу розповів про особливості передачі землі у власність учасникам бойових дій.

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Ясько пояснює, що відмовити УБД можуть у випадку, якщо місце розташування об'єкта не відповідає вимогам законів. Втім, є ще й додаткові причини:

  • Якщо заявник не має офіційного підтвердження статусу учасника бойових дій;
  • Якщо особа вже отримала земельну ділянку в межах встановлених норм і намагається отримати додаткову ділянку;
  • Якщо земельна ділянка, яку заявник хоче отримати, не відповідає цільовому призначенню;
  • Якщо в обраній місцевості або населеному пункті відсутні вільні земельні ділянки;
  • Якщо УБД порушив процедури подачі документів або не надав необхідних документів.

Земельні ділянки для УБД

  • Учасники бойових дій мають право на отримання земельної ділянки для садівництва, будівництва житла, ведення сільського господарства тощо. Утім, на період воєнного стану така процедура передачі землі забороняється.
  • Після завершення воєнного стану процес отримання землі для УБД передбачає вибір ділянки на Публічній кадастровій карті та подання клопотання до відповідних органів влади. Крім того, треба підготувати необхідні документи.
  • У випадку невідповідності вимогам закону або з інших причин, УБД можуть відмовити у наданні землі.