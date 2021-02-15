Зіркова корова: телицю, названу на честь Вікторії Бекхем, продали за 360 тисяч доларів

Англійські фермери зуміли укласти угоду, яка стане відомою на увесь світ. Несподівано для себе вони продали свою корову за космічні гроші.

Породисту телицю Пош Спайс, яку назвали на честь учасниці групи Spice Girls Вікторії Бекхем, продали на аукціоні в англійському графстві Шропшир за 262 тисячі фунтів стерлінгів, що еквівалентно 360 тисячам доларів.

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Фантастична ціна корови зумовлена її породою "Лімузин". Цікаво, що ціна здивувала навіть власників, адже у 2014 році подібну корову продали у два рази дешевше. Фермерка Крістін Вільямс, яка продала Пош Спайс, сказала, вважає зароблені гроші виграшем у лотерею.

Як розповіла Крістін Вільямс, давати коровам імена учасниць Spice Girls стало вже своєрідною традицією. Маму Пош Спайс (сценічне ім’я Вікторії Бекхем) звали Джинджер Спайс (сценічне ім’я Джері Холлівелл).

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