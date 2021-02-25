Вони знову ростуть: 6 овочів, які можна відростити з відрізаних коренів

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Готуючи страви зі свіжих інгредієнтів, завжди виникає питання, що робити з усім цим корінням від овочів. Замість того, щоб викидати у смітник, з нього можна зробити щось цілком корисне. Наприклад, виростити зелень прямо в себе на підвіконні.
Відрощування коренів також чудовий спосіб уникнути зайвих харчових відходів. Є багато овочів, які ви можете відростити у себе вдома, ось 6 з них.
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Ви можете відростити салат ромен, а також інші салати. Помістіть його коріння в банку, наповнену принаймні 3 сантиметрами води, залиште на кілька днів, поки воно не почне рости, а потім перенесіть коріння в ґрунт.
Так само ви можете відрощувати капусту. Просто збережіть пень капусти з корінням і помістіть його в 3 сантиметри води. Потім перенесіть проросле листя у ґрунт.
Відріжте верхню частину моркви й помістіть її у воду. Пагони, які відростуть, можна використовувати в салатах, або як гарнір. Просто міняйте воду кожні кілька днів.
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