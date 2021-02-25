Вони знову ростуть: 6 овочів, які можна відростити з відрізаних коренів

Готуючи страви зі свіжих інгредієнтів, завжди виникає питання, що робити з усім цим корінням від овочів. Замість того, щоб викидати у смітник, з нього можна зробити щось цілком корисне. Наприклад, виростити зелень прямо в себе на підвіконні.

Відрощування коренів також чудовий спосіб уникнути зайвих харчових відходів. Є багато овочів, які ви можете відростити у себе вдома, ось 6 з них.

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Зелена цибуля

Найшвидше і найпростіше виростити зелену цибулю.

Для цього покладіть корінь довжиною до 3 сантиметрів в миску чи банку, а потім залийте її водою так, щоб покрити до половини білу частину цибулі.

Змінюйте воду кожні 2 – 3 дні.

Вже за добу ви помітите, як вона відростає, а через тиждень у вас з’явиться зелень, яку ви зможете подрібнити до свіжого салату.



Зелена цибуля / Фото SIZZLFY

Салат ромен

Ви можете відростити салат ромен, а також інші салати. Помістіть його коріння в банку, наповнену принаймні 3 сантиметрами води, залиште на кілька днів, поки воно не почне рости, а потім перенесіть коріння в ґрунт.



Салат ромен / Фото SIZZLFY

Капуста

Так само ви можете відрощувати капусту. Просто збережіть пень капусти з корінням і помістіть його в 3 сантиметри води. Потім перенесіть проросле листя у ґрунт.



Капуста / Фото SIZZLFY

Цибуля-порей

Цибулю-порей можна відростити у такий самий спосіб, як зелену.

Помістіть білу частину кореня в банку з водою так, щоб приблизно до половини він був занурений в рідину.

Порею знадобиться трохи більше часу, щоб відрости. І не забувайте кожні 2 – 3 дні змінювати воду.



Цибуля-порей / Фото SIZZLFY

Бадилля моркви

Відріжте верхню частину моркви й помістіть її у воду. Пагони, які відростуть, можна використовувати в салатах, або як гарнір. Просто міняйте воду кожні кілька днів.



Морква / Фото SIZZLFY

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Селера

Селеру можна відрощувати так само як капусту та ромен.

Помістіть кореневе стебло у 3 сантиметри води.

Коли листя почне проростати, почекайте тиждень, щоб селера зміцніла, змінюючи воду кожні кілька днів.

Після цього пересадіть рослину в ґрунт.



Селера / Фото SIZZLFY