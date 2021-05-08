Без російського продукту: скільки буде коштувати гречка в Україні

Нещодавно Росія закрила експорт гречки на літній період. Це може вплинути на ціни крупи в Україні, адже більша половина гречки була імпортована саме з Росії.

На думку координатора Експертної платформи НБУ Андрія Блінова, ціна гречки зросте, але не перевищить показника у 50 гривень за кілограм.

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Зростання ціни спровоковане тим що Росія – головний постачальник гречки в Україну – заборонила експортувати крупу. Але ціна не має перевищити позначку у 50 гривень, адже попит на крупу дуже гнучкий.

Тим паче, що влітку попит на крупу падає, адже в покупців є багато альтернатив. Окрім того, українці не купують продукцію, ціна якої перевищила певний психологічний бар'єр.

У магазинах може зрости і ціна хліба. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24