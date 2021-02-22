Часник як сміття: щороку продукції викидають на 4,5 мільярди гривень

Відходи часнику просто вражають. Замість того, щоб експортувати продукцію, в Україні її викидають.

Україна може бути хорошим експортером часнику, але не використовує своїх можливостей.

Цікаво Зростання цін: які продукти стануть лідерами подорожчання

Щорічно українські аграрії вирощують приблизно 200 тисяч тонн часнику. Але промисловість споживає лише четверту частину цього об'єму, а решту викидають на смітник.

У грошовому еквіваленті пропадає близько 4,5 мільярда гривень, які б могли заробляти українські виробники часнику.

В Україні винайшли високоурожайний сорт цибулі, який має довгий термін зберігання. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24