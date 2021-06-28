Дефіцит сала: українцям зробили неочікуваний прогноз

Українці стали споживати набагато менше свинини. Це призводить до того, що виробники скоротять об'єми. Окрім того, рентабельність виробництва впала, тому на ринку свинини можуть бути коливання.

Українці стали споживати набагато менше свинини. За останні 5 років показник знизився на 7 кілограм на душу населення, тобто на цілих 30%.

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На думку експертів, українці в порівнянні з європейськими країнами "не доїдають свинини".

Також нас може очікувати дефіцит сала, адже вирощування свиней в Україні втратило рентабельність. Причиною цього є подорожчання кормів: з початку 2019 року їх вартість зросла на 20-40%, і продовжує рости.

Зазначимо, з початку 2021 року у грошовому вимірі імпорт свинини в Україну у 6 разів перевищив експорт.

Українцям треба готуватися до подорожчання свинини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24